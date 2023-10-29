СМИ: база США в провинции Хасеке подверглась атаке беспилотников

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ответственность за нападение на американский объект взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака"

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Военная база США в Эш-Шаддади на северо-востоке сирийской провинции Хасеке подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Ответственность за нападение на американский объект, расположенный рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее Al Mayadeen сообщил об атаке беспилотников на другую базу США, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Ответственность за нее также взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака". Представитель этого движения Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".

С 2015 года США создали на северо-востоке Сирии девять военных баз. Крупнейшая из них находится в Телль-Бейдаре к северу от административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).