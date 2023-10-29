Израиль за сутки атаковал 450 военных целей в Газе

Израильские военные продолжают расширять зону наземных операций, отметили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские военные за сутки атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа и продолжают расширять зону наземных операций. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За минувшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 военным объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая оперативные командные пункты, наблюдательные пункты и установки для запуска противотанковых ракет. Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции", - говорится в заявлении.

"В рамках расширения операций сухопутных войск сводные боевые группы ЦАХАЛ атаковали отряды террористов, пытавшихся напасть на военных, а также группы террористов, планировавших применение противотанковых средств. Кроме того, они наводили беспилотники на цели террористов", - добавили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что в ходе ночных боев с радикалами в секторе Газа ранения получили офицер и солдат. "Ночью офицер ЦАХАЛ был тяжело ранен в результате попадания минометного снаряда на севере сектора Газа. Кроме того, солдат ЦАХАЛ получил ранение средней степени тяжести во время боя с террористами на севере сектора Газа. Офицер и солдат были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи", - отмечается в заявлении.