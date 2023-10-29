СМИ: Запад может пересмотреть сотрудничество с Украиной по обмену разведданными

По сведениям журнала The Spectator, тактика украинских спецслужб вызывает "нарастающую обеспокоенность" среди западных чиновников

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Теракты украинских спецслужб, направленные против российских политических деятелей и журналистов, вызывают недовольство на Западе и могут привести к пересмотру сотрудничества между сторонами в области обмена разведывательными данными. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.

По его сведениям, тактика украинских спецслужб вызывает "нарастающую обеспокоенность" среди западных чиновников. В частности, американские власти опасаются, что Москва может начать рассматривать подобные атаки так же, как применение поставленного Западом оружия против объектов на международно признанной территории РФ, и принять соответствующие меры.

Как заявил изданию сотрудник одной из европейских спецслужб, нежелание России идти на эскалацию свидетельствует, в частности, о "политическом решении" властей в Москве. При этом неназванный аналитик Госдепартамента США выразил мнение, что украинские атаки в отношении гражданских лиц и объектов ведут лишь к консолидации российского общества.

The Spectator отметил, что спецслужбы Украины, хоть и тесно взаимодействуют с западными коллегами, не ставят их в известность относительно своих оперативных планов. Согласно журналу, такой подход ранее устраивал Вашингтон, однако теперь он может быть пересмотрен в свете появления в СМИ сведений о подготовке Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

23 октября газета The Washington Post выступила с утверждением, что ряд резонансных терактов, в частности убийство Дарьи Дугиной, осуществили сотрудники СБУ, в подготовке которых участвовало ЦРУ. Как позднее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские спецслужбы имеют данные о том, что украинскую разведку курируют Великобритания и США.