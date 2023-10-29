Белый дом заявил, что ХАМАС выдвинуло условия для пропуска иностранцев через КПП "Рафах"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что не может озвучивать их, пояснив, что "они являются предметом ведущихся переговоров"

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выдвигает несколько требований для обеспечения выхода иностранных граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом заявил в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, переговоры по вопросу освобождения удерживаемых ХАМАС заложников продолжаются. "Египет действительно готов разрешить американским и другим иностранным гражданам выйти через КПП "Рафах", Израиль также не против этого. ХАМАС препятствует их отправлению и выдвигает ряд требований", - указал помощник президента США. Он отметил, что не может озвучивать эти требования, пояснив, что "они являются предметом ведущихся переговоров".

Телеканал NBC ранее сообщил, что по меньшей мере 400 граждан США обратились за помощью в Госдепартамент в связи с невозможностью покинуть сектор Газа.