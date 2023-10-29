NYT: Израиль будет ежедневно пропускать по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу

По словам представителя правительства США высокого ранга, помощь будет включать "ограниченное количество топлива", которое ООН сможет распределять по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры палестинского анклава

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Израиль взял на себя обязательство пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя правительства США высокого ранга.

По его словам, помощь будет включать "ограниченное количество топлива", которое ООН сможет распределять по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры палестинского анклава, в первую очередь по больницам. Как уточнил собеседник издания, задача заключается в том, чтобы радикальное движение ХАМАС не получило доступа к этому горючему.

Согласно данным источника газеты, в настоящее время 10 грузовиков с гуманитарной помощью готовы к въезду в сектор Газа, а еще 40 проходят проверку израильскими пограничниками и прибудут туда позже. NYT отмечает, что в предыдущие дни в анклав ежедневно въезжало не более 20 таких автомобилей.

Ранее в воскресенье телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya проинформировал, что колонна из 10 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла туда через КПП "Рафах". По сведениям его источников, Египет активизирует свои контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема помощи в анклав на следующей неделе.

Как отметил в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, "палестинцы надеются, что в сектор Газа будет поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно". По его словам, направляемые в настоящее время через КПП "Рафах" машины являются "лишь каплей в океане существующих потребностей жителей палестинского анклава".