29 октября, 15:32
Палестино-израильский конфликт

NYT: Израиль будет ежедневно пропускать по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу

По словам представителя правительства США высокого ранга, помощь будет включать "ограниченное количество топлива", которое ООН сможет распределять по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры палестинского анклава

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Израиль взял на себя обязательство пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя правительства США высокого ранга.

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По его словам, помощь будет включать "ограниченное количество топлива", которое ООН сможет распределять по ключевым объектам гуманитарной инфраструктуры палестинского анклава, в первую очередь по больницам. Как уточнил собеседник издания, задача заключается в том, чтобы радикальное движение ХАМАС не получило доступа к этому горючему.

Согласно данным источника газеты, в настоящее время 10 грузовиков с гуманитарной помощью готовы к въезду в сектор Газа, а еще 40 проходят проверку израильскими пограничниками и прибудут туда позже. NYT отмечает, что в предыдущие дни в анклав ежедневно въезжало не более 20 таких автомобилей.

Ранее в воскресенье телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya проинформировал, что колонна из 10 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла туда через КПП "Рафах". По сведениям его источников, Египет активизирует свои контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема помощи в анклав на следующей неделе.

Как отметил в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, "палестинцы надеются, что в сектор Газа будет поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно". По его словам, направляемые в настоящее время через КПП "Рафах" машины являются "лишь каплей в океане существующих потребностей жителей палестинского анклава". 

Теги:
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