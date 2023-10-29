Глава МИД Ирана выступил против разрастания ближневосточного конфликта

Хосейн Амир Абдоллахиян отверг причастность Ирана к атакам на американские базы в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Иран не хочет, чтобы палестино-израильский конфликт перекинулся на весь ближневосточный регион. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы не хотим разрастания этой войны", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отверг причастность Ирана к атакам на американские базы в регионе. "Если какие-то интересы США в регионе оказались под ударом из-за действий какой-либо группы, связывать это с Исламской Республикой Иран, не приводя никаких доказательств, совершенно неправильно", - добавил он.

Два истребителя F-16 американских ВВС нанесли в четверг авиаудары в Сирии по складам с оружием и боеприпасами, якобы принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). При этом США не координировали авиаудары с Генштабом израильской армии. С 17 по 26 октября против американских войск в Ираке и Сирии было совершено 19 нападений с помощью беспилотников-камикадзе. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военных, в Ираке - 2,5 тыс.

26 октября подверглась атаке военная база США к северу от Эрбиля в Ираке. Проиранские формирования, действующие на востоке Сирии, обстреляли ракетами базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Информации о потерях в рядах американских военнослужащих не поступало. Представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил 22 октября, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".