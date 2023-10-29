WP: США оказали давление на Израиль, чтобы восстановить связь в Газе

Как заявил изданию высокопоставленный американский чиновник, за отключением связи и интернета в анклаве стоят власти еврейского государства

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Власти США оказали давление на правительство Израиля, чтобы восстановить связь в секторе Газа, которая по неизвестным причинам отключилась в пятницу. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник заявил изданию, что за отключением связи и интернета в секторе Газа в пятницу стоят власти еврейского государства. По его словам, израильтяне не объяснили американским коллегам, почему они пошли на этот шаг перед расширением операций в анклаве в пятницу. "Мы ясно дали понять, что они [связь и интернет] должны быть восстановлены", - заявил собеседник издания, отметив, что в настоящий момент средства связи в Газе снова доступны и должны оставаться включенными.

В пятницу вечером палестинский провайдер Jawwal сообщил, что телефонная связь и интернет перестали работать на всей территории сектора Газа после массированных ударов со стороны израильской армии. По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Впоследствии официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры.