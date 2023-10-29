Аббас выступил против изгнания палестинцев из их домов в секторе Газа и Иерусалиме

По мнению президента Палестины, "неприемлемые военные и силовые решения привели к нынешней ситуации, которая потенциально может перерасти в региональный или глобальный конфликт"

РАБАТ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас предупредил о риске перерастания нынешнего кризиса в секторе Газа в глобальный конфликт. Он обсудил в городе Рамалла, расположенном на Западном берегу реки Иордан, обострение ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

"Президент Аббас выступил против изгнания палестинцев из их домов и с их земель, будь то в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан или в Иерусалиме", - сообщило информационное агентство WAFA.

По мнению президента, "неприемлемые военные и силовые решения привели к нынешней ситуации, которая потенциально может перерасти в региональный или глобальный конфликт".

Аббас выразил "признательность арабским странам и их народам за поддержку, отстаивание прав палестинского народа и призывы положить конец израильской агрессии".

Глава МИД Бахрейна передал Аббасу и палестинскому народу послание солидарности и поддержки от короля шейха Хамада бен Исы Аль Халифы. "Бахрейн поддерживает палестинский народ в эти трудные времена", - заверил руководитель дипведомства.