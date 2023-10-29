Израильская артиллерия обстреляла пост ливанской армии в Эн-Накуре

По предварительной информации, среди военнослужащих нет потерь

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильских войск открыла огонь по территории Южного Ливана в ответ на вылазки отрядов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах".

Как передал телеканал Al Mayadeen, несколько снарядов разорвалось поблизости от поста ливанской армии на мысе Эн-Накура. По предварительной информации, среди военнослужащих нет потерь.

26 октября под обстрел израильской артиллерии попала колонна ливанских сил в окрестностях поселка Айтрун. В ходе этой атаки никто из военных также не пострадал.

10 октября во время израильской бомбардировки одна из ракет разорвалась у армейского пункта управления в Рмейше, в результате ранение получил один офицер.

Обмен ударами между израильской армией и "Хезболлах", который продолжается с 8 октября, привел к военной эскалации в приграничных районах. В результате израильские власти приняли решение об эвакуации жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы.

В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 29 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где беженцев временно расселяют в школах.