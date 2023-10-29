Бойцы "Хезболлах" сбили израильский беспилотник над югом Ливана

Он упал на израильской территории, говорится в заявлении военно-информационной службы формирования

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" отразило атаку беспилотных летательных аппаратов израильских ВВС на район Эль-Хиям на юге Ливана, в результате один беспилотник был сбит. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в ее Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления поразили ракетой "земля - воздух" один из беспилотников, который упал на израильской территории", - утверждается в документе.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, в своем коммюнике сообщили, что выпустили 20 реактивных снарядов в сторону еврейского поселения Шломи и города Кирьят-Шмона на севере Израиля. "Эта операция проведена в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей в секторе Газа", - отмечается в тексте.

Как передало агентство Al Wataniya, артиллерия израильских войск открыла ответный огонь по территории Южного Ливана. Под обстрел попали населенные пункты Эль-Клейла, Эш-Шуэйтия и Зыбкин. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не приводится.