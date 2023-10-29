В Израиле заявили, что в Газе удерживают не менее 239 заложников

Их семьям переданы сообщения, проинформировал официальный представитель ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным, составляет не менее 239. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы передали сообщения семьям 239 похищенных", - проинформировал он на вечернем брифинге.

Ранее сообщалось о 230 заложниках. Хагари в связи с этим отметил, что подтвержденные цифры продолжают меняться. "Среди похищенных есть иностранные работники, установление их личностей затруднено и занимает время", - пояснил он.