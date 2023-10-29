Экзитпол: мэр Софии будет определен во втором туре выборов

Согласно опросам, кандидат от коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" и организации "Спаси Софию" Васил Терзиев лидирует по результатам первого тура голосования

СОФИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Кандидат от коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и организации "Спаси Софию" Васил Терзиев лидирует на выборах мэра болгарской столицы.

Как свидетельствуют данные экзитполов, представленные социологическим агентством Alfa research в эфире телеканала BTV, Терзиев набирает 37% голосов избирателей, его оппонентом во втором туре станет кандидат Болгарской социалистической партии Ваня Григорова - 20,7% или кандидат от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Антон Хекимян - 18,9%. В голосовании приняли участие около 39% избирателей.

Кандидаты партии ГЕРБ - мэр города Бургас Димитар Николов и мэр Стара-Загора Живко Тодоров - победили уже в первом туре голосования и остались на своих постах, получив поддержку 55,7% и 51,2% избирателей соответственно. В Кырджали победил кандидат от "Движения за права и свободы" Ерол Мюмюн - 55,1%. А в Пернике действующий мэр города, представитель "Движения за развития Перника" Станислав Владимиров - 71,5%.

В других крупных городах страны никто из кандидатов на посты в местных администрациях более 50% голосов избирателей не набрал, там 5 ноября пройдет второй тур выборов с участием кандидатов, получивших наибольшую поддержку.

Первый тур выборов в местные органы власти завершился в 20:00 (21:00 мск).