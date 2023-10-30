Глава МИД Южной Кореи согласился с необходимостью гуманитарной паузы в секторе Газа

Пак Чин также выразил надежду на скорейшее освобождение заложников

СЕУЛ, 30 октября./ТАСС/. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин в телефонном разговоре с коллегами из ОАЭ и Иордании согласился с необходимостью введения гуманитарной паузы и выразил обеспокоенность из-за расширения наземных операций Израиля в секторе Газа. Об этом сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

"Пак Чин и министры ОАЭ и Иордании [Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади] заявили о неприемлемости эскалации вооруженных столкновений [между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС], согласились с необходимостью гуманитарной паузы для предотвращения усугубления кризисной ситуации", - информировал южнокорейский МИД.

Помимо этого, 29 октября глава южнокорейской дипломатии провел телефонный разговор с израильским коллегой Эли Коэном. "В [отдельных] телефонных разговорах с министрами иностранных дел Пак Чин выразил обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией: резким ростом числа жертв, расширением наземной операции и максимальной интенсификацией воздушных ударов по сектору Газа в выходные", - сообщили в Сеуле. Министр отметил, что в результате столкновений погибли 9,4 тыс. человек.

Во время телефонных переговоров с израильской стороной Пак Чин осудил неизбирательные нападения боевиков ХАМАС и выразил надежду на скорейшее освобождение заложников. Южнокорейский министр добавил, что необходимо соблюдать международное право и избегать жертв среди мирного населения.