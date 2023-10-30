СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Как пишет Foreign Policy, граждане США устали от финансовой помощи воюющим государствам

ТАСС, 30 октября. Попытки президента США Джо Байдена отождествить Израиль и Украину в рамках конфликтов, в которых они участвуют, нелепы и могут стоить ему поддержки избирателей-демократов. Такое мнение выразил колумнист журнала Foreign Policy Мэттью Крениг в пятничной статье - дебатах со своей коллегой по изданию Эммой Эшфорд.

"Президент планировал большую речь в Овальном кабинете по Украине еще до начала нынешнего кризиса. В речи, которую он в итоге произнес - после ужасающих атак ХАМАС на Израиль - он попытался втиснуть в нее и Израиль. Но это сравнение было очень неловким: если посмотреть на общественное мнение, оно никогда не найдет отклика у его основной массы [избирателей-демократов]", - признал Крениг, который в дискуссии выступал в целом в поддержку инициатив Байдена по помощи обеим странам.

Причиной риска главы Белого дома потерять электорат является то, что, хотя демократы продолжают поддерживать Украину, они сильно расходятся во мнениях в вопросе палестино-израильского конфликта, считает эксперт.

Крениг также указал на то, что обычные американцы устали от финансовой помощи воюющим государствам и потеряли интерес к их конфликтам. "Он [Байден] так и не объяснил, почему рядовому американцу <...> должно быть небезразлично, что происходит в Газе или на Украине. Он сказал, что если президента России Владимира Путина не остановить на Украине, то он пойдет на Польшу. Но если кому-то нет дела до Украины, то почему его должна волновать Польша?" - отметил он.

Ранее Белый дом направил на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине. В общей сложности на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.