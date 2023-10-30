30 октября, 05:05
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Дженине израильские военные убили двух палестинцев

Это произошло во время захода в город около 100 единиц военной техники вместе с бульдозерами, сообщает агентство WAFA

РАБАТ, 30 октября. /ТАСС/. Двое палестинцев были убиты солдатами израильской армии, атаковавшими город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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Палестинцы были убиты, когда в город вошло около 100 единиц военной техники вместе с бульдозерами, информирует новостной ресурс.

По информации палестинского новостного сайта Shehab, "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, ведут бои с вошедшими в город силами израильской армии. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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