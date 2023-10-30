Оппозиция Тайваня договорилась о коалиции на выборах в законодательный орган

Стороны планируют сотрудничать по избирательным округам

ГОНКОНГ, 30 октября. /ТАСС/. Две главные оппозиционные партии Тайваня - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - намерены сформировать коалицию на предстоящих в январе 2023 года выборах в Законодательный юань - высший законодательный орган острова. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По его данным, это решение было принято по итогам переговоров председателя Гоминьдана Эрика Чжу (китайское имя - Чжу Лилунь) с главой Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Как заявили представители этих политических платформ, принятое решение позволит оппозиции максимизировать число мест в новом составе законодательного органа.

Эрик Чжу отметил, что стороны договорились сотрудничать по избирательным округам. Он указал, что создание коалиции позволит прервать "однопартийную монополию" правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня. По словам Кэ Вэньчжэ, договоренность имеет историческое значение для политической арены острова. "Хотя и невозможно, что мы достигнем согласия по всем вопросам, мы по-прежнему можем разговаривать и находить пути для сотрудничества", - указал он.

В действующем составе Законодательного юаня на представителей Гоминьдана приходится 38 из 113 мест, а у Тайваньской народной партии их пять. Правящая Демократическая прогрессивная партия имеет большинство - 64 места. В то же время представители Гоминьдана контролируют 14 из 22 постов мэров и глав уездов Тайваня.

Обе оппозиционные партии выступают за восстановление мира и стабильности в Тайваньском проливе и возобновление официального диалога с Пекином. Такие контакты острова с материковым Китаем были прерваны после прихода к власти в 2016 году Демократической прогрессивной партии и представляющей ее главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.