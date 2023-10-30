Китай объяснил решение не участвовать на встрече на Мальте

Пекин подчеркнул неизменность своей позиции по украинскому кризису

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китайские власти выступают за мирное урегулирование украинского кризиса, однако не стали посылать своего представителя на недавно состоявшуюся на Мальте встречу по обсуждению данной проблемы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай продолжит действовать по-своему, способствовать мирному процессу и переговорам, оказывать поддержку политическому решению для урегулирования кризиса [на Украине]", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста, который спросил, стоит ли расценивать отсутствие представителя Китая на указанной встрече как "отказ Пекина играть активную роль в поиске путей" к прекращению конфликта. На этой встрече участвовали представители порядка 50 стран на уровне советников по нацбезопасности.

Китайский дипломат уточнил, что КНР занимает по украинскому вопросу однозначную и четко обозначенную позицию, которая не претерпела изменений.

"Мы всегда играем конструктивную роль, выступая за прекращение огня и войны, за политическое урегулирование", - пояснил Ван Вэньбинь.

Киев активно пытается продвигать план урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и не учитывающий позицию Москвы. Соответствующие международные консультации, на которые Россию не приглашали, состоялись 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Последняя встреча на уровне советников по нацбезопасности о путях преодоления конфликта на Украине прошла 28-29 октября на Мальте, Китай не принял в ней участие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.