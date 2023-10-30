Экс-премьер Молдавии призвал правозащитников отреагировать на запрет агитации на русском

Ион Кику потребовал "оперативной реакции на этот акт дискриминации и сегрегации со стороны Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства"

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Экс-премьер Молдавии Ион Кику потребовал от правозащитных организаций отреагировать на запрет кандидатам на выборах представлять свои программы на русском языке на общественном телеканале "Молдова-1".

"Мы ожидаем и требуем оперативной реакции на этот акт дискриминации и сегрегации со стороны Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства", - написал Кику в Telegram-канале.

Накануне в эфире телеканала "Молдова-1" кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова Диане Караман было отказано представить избирательную программу на русском языке. Политика обвинили в нарушении регламента проведения политических дебатов на телеканале и выключили микрофон. Когда Караман отказалась подчиниться ее попросили покинуть студию.

"Для нас важно, чтобы кандидат, претендующий на роль руководителя города, в котором проживают преимущественно румыны (молдаване), мог изъясняться на их языке", - прокомментировал инцидент бывший директор телеканала Влад Цуркану в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Действия телеканала осудили в понедельник многие политики, журналисты и общественные деятели. Они отметили, что телеканал нарушил конституцию, а также Кодекса об аудиовизуальных услугах.

Вопрос языка в Молдавии

Языковой вопрос в Молдавии имеет болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки в СССР население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента не поддержали это требование, русский был объявлен языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.

Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Партии действия и солидарности, немалая часть которой считает, что Молдавия должна объединиться с Румынией. По их инициативе парламент одобрил переименование государственного языка в румынский в конституции. Решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.

Избирательная кампания к всеобщим выборам в местные органы власти 5 ноября проходит под жесткими ограничениями. В Молдавии уже несколько лет действует режим ЧП, а в прошлом году власти запретили вещание шести телеканалов, которые представляли площадку оппозиции.

Кроме того, в Молдавии был запрещен доступ к информационным ресурсам в России, закрыты несколько сайтов. На фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой и культурной основах.