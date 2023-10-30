Саакашвили в суде заявил о проникших в Грузию диверсантах из России

Экс-президент страны призвал создать "горячую линию гражданской обороны", на которую можно будет звонить по поводу "информационных провокаций этой российской диверсионной группы"

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии и находящийся в частной клинике с мая 2022 года, считает, что в страну проникла "диверсионная группа" из РФ с целью захвата власти. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал по видеосвязи на заседании суда по делу о растрате им государственных средств в крупном размере.

"По моей информации, [в Грузию] вошла диверсионная группа, которой поручено в условиях беспорядков захватить власть в свои руки и дестабилизировать страну", - утверждал Саакашвили, добавив, что группа вооружена. Экс-президент, адвокаты которого заявляли о наличии у него признаков деменции, призвал создать "горячую линию гражданской обороны", на которую можно будет звонить по поводу "информационных провокаций этой российской диверсионной группы".

Как и на предыдущих заседаниях, в которых Саакашвили участвовал дистанционно, он продолжил говорить о том, что на парламентских выборах 2024 года правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" необходимо победить общими усилиями. Его выступление прервал судья Бедри Кочламазашвили, оборвав видеосвязь. Как пояснил судья, Саакашвили перед началом своего выступления был предупрежден о том, что не должен выходить за рамки тем, связанных непосредственно с уголовным делом против него.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.

В новость внесена правка (12:22 мск) - передается с уточнением года в первом предложении, верно - с мая 2022 года.​​​