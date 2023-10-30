AFP: Франция хочет продолжать играть роль в Центральной Азии наряду с США и ЕС

В "гонке за влияние" также участвуют Китай и Турция, сообщает агентство

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в Казахстан и Узбекистан в том числе потому, что республика хочет сохранить свой вес в регионе наряду с США и Евросоюзом. Об этом агентству Agence France-Presse (AFP) сообщил источник в Елисейском дворце.

"Наша задача состоит в том, чтобы продолжать присутствовать в этом регионе, который мы знаем и в котором давно работаем [вместе с] Европейским союзом и нашими американскими партнерами", - указал собеседник агентства.

Агентство утверждает, что на фоне конфликта на Украине влияние РФ в регионе как ключевого экономического и военного партнера центральноазиатских стран ослабевает. В "гонке за влияние" участвуют, кроме США и ЕС, также Китай и Турция, указывает AFP. В свете этого президент Франции решил посетить Центральную Азию вместе с министрами промышленности и внешней торговли, также его в поездке будут сопровождать главы крупных французских энергокомпаний и промышленных предприятий. Франция, которая занимает пятое место среди крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, намерена укреплять со страной экономическое партнерство. С Узбекистаном Париж также надеется развивать связи.

AFP ранее сообщало, что Макрон после визита в Казахстан направится в Узбекистан 2 ноября. В Елисейском дворце отмечали, что целью сближения Казахстана и Узбекистана с Францией "является сотрудничество в сфере экономики, в частности в энергетическом секторе, в вопросах поставок критически важных материалов, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и обороны".

Ранее пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что французский лидер 1 ноября посетит Казахстан.