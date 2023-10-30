НАТО частично оплатит создание в Эстонии инфраструктуры для приема союзников

Одобрено выделение около €50 млн

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс частично профинансирует создание в Эстонии инфраструктуры для приема союзников по НАТО. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Мы подали заявку на финансирование строительства инфраструктурных объектов на сумму более €40 млн. На сегодняшний день уже одобрено выделение около €50 млн", - приводятся в сообщении слова представителя Минобороны Меэлиса Петерсона.

Эти средства, по его словам, будут направлены на создание в разных местах зон приема союзников, строительство складов для хранения боеприпасов, топливных резервуаров, на нужды размещения подразделений союзников.

В предыдущие годы в рамках программы инвестиций в безопасность альянс выделил Эстонии средства на проекты, связанные с авиабазой Эмари, штаб-квартирой НАТО в Таллине, военным городком Тапа и центральным полигоном армии страны.