В Литве проходят учения экипажей вертолетов литовских ВВС и Бундесвера

Вертолеты будут совершать маневры в том числе на малой высоте, сообщило Минобороны республики

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Учения экипажей вертолетов литовских ВВС и ВВС Бундесвера проходят в балтийской республике. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

"Учения проводятся над Вильнюсским, Каунасским и Алитусским уездами. Вертолеты будут совершать маневры в том числе на малой высоте", - говорится в сообщении.

Начавшиеся в понедельник учения продлятся до 19 ноября. Какие вертолетные силы будут задействованы, не уточняется. Имеющийся у Литвы парк вертолетов не слишком велик и разнообразен. Он состоит из трех машин семейства Dauphin производства франко-германской компании Eurocopter, купленных за €52 млн. Два вертолета российского производства Ми-8, находившиеся в эксплуатации около 30 лет, Литва в феврале передала Украине.

Обновляя военные ресурсы, Литва закупает в США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Стоимость контракта составляет €181 млн. Две первые боевые машины прибудут в Литву в 2024 году. Спецназ армии Литвы предлагает командованию для повышения мобильности подразделений приобрести американские легкие многоцелевые вертолеты Little Bird.