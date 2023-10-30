Таиланд эвакуировал почти 7,5 тыс. своих граждан из Израиля

Согласно обновленным данным внешнеполитического ведомства королевства, в результате вылазки боевиков радикального движения ХАМАС погибли 32 таиландца, 18 получили ранения, 22 были похищены

БАНГКОК, 30 октября. /ТАСС/. Власти Таиланда эвакуировали почти 7,5 тыс. граждан страны из Израиля, которые изъявили желание покинуть еврейское государство в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил МИД королевства.

Согласно обновленным данным внешнеполитического ведомства, в результате вылазки боевиков радикального движения ХАМАС погибли 32 таиландца, 18 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находилось около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин в субботу призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа. Глава правительства также обратился к родственникам таиландских рабочих, которые все еще находятся в Израиле, и попросил убедить их вернуться на родину.

Таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийская AirAsia до конца октября будут выполнять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. В эвакуации также участвуют королевские ВВС.