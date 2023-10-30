Глава Минфина Израиля призвал премьера прекратить денежные переводы в Палестину

Бецалель Смотрич считает, что Палестина "поддерживает терроризм"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху больше не отправлять денежные переводы в Государство Палестина, так как оно "поддерживает терроризм". Об этом Смотрич написал в X (ранее Twitter).

"После того как Палестинская национальная администрация (Государство Палестина - прим. ТАСС) поддержала массовые убийства, совершенные ХАМАС, я попросил премьер-министра провести срочное заседание кабинета министров для обсуждения возможности продолжения перевода ей финансовых средств. В письме, которое я направил премьер-министру, я указал, что решил приостановить отправку денежных средств до обсуждения в правительстве, - подчеркнул глава Минфина. - Палестинская национальная администрация в очередной раз доказала то, о чем мы говорили на протяжении многих лет: она является организацией, поддерживающей терроризм. Отправляемые на Западный берег отчисления идут не только на поддержку сектора Газа, но и на действия, направленные против Государства Израиль и его граждан".

"Немыслимо, чтобы в этой реальности мы продолжали бы переводить финансовые средства в Палестинскую национальную администрацию как ни в чем не бывало", - добавил Смотрич.

Израиль ежемесячно переводит на Западный берег реки Иордан налоговые отчисления за товары, произведенные на палестинских территориях. Обе стороны используют эти финансовые средства в качестве политического рычага: Израиль периодически приостанавливает отправку денег в Палестину, а на Западном берегу отказываются от отчислений из еврейского государства в знак протеста.