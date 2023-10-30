В Израиле заявили, что более 100 грузовиков доставили гумпомощь в Газу за восемь дней

По информации МИД страны, всего с помощью прибыли 108 грузовых машин

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь в сектор Газа была доставлена за последние восемь дней на 108 грузовиках. Об этом сообщил МИД еврейского государства в соцсети X (ранее Twitter).

"Всего 108 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу за последние восемь дней", - говорится в сообщении.

Израильский МИД также отметил, что в состав передаваемых грузов включены вода, продовольствие и медикаменты.

29 октября телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya проинформировал, что колонна из 10 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла туда через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах". По сведениям его источников, Египет активизирует свои контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема помощи в анклав.

Как отметил 26 октября генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, "палестинцы надеются, что в сектор Газа будет поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно". По его словам, направляемые в настоящее время через КПП "Рафах" машины являются "лишь каплей в океане существующих потребностей жителей палестинского анклава". Позднее американские СМИ сообщили, что Израиль согласился ускорить проверки для пропуска в Газу до 100 грузовиков с помощью в день.