Кандидат в президенты США увидел в действиях Киева угрозу третьей мировой войны

Вивек Рамасвами считает, что стремление Украины к эскалации конфликта чревато такими последствиями, если страна сумеет втянуть Соединенные Штаты

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Украинские власти хотят эскалации конфликта, что может привести к третьей мировой войне. Такое мнение выразил бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

"Мы избежим третьей мировой войны, если каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих национальных интересах <...>. Единственный способ, как она [война] может произойти, это если такая страна, как Украина, стремится к более масштабному конфликту и сумеет втянуть США", - написал Рамасвами в X (ранее Twitter).

Ранее политик выражал мнение, что Вашингтону следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России и твердый отказ от вступления Киева в НАТО. Рамасвами выразил уверенность в том, что США "погрязли в конфликте на Украине". Он заострил внимание на том, что США уже передали Киеву огромное количество артиллерийских боеприпасов.

Вашингтонская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целый ряд американских законодателей от Республиканской партии, находящейся в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. В свете резкого обострения ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи Украине на Израиль.