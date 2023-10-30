NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад

По данным газеты, израильские спецслужбы посчитали подобную меру "бесполезной тратой сил"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Израильские спецслужбы еще год назад перестали прослушивать разговоры боевиков радикального палестинского движения ХАМАС по рациям, поскольку сочли это "бесполезным". Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, израильская Служба общей безопасности могла бы предсказать нападение палестинских боевиков на Израиль, если бы год назад не перестала прослушивать рации боевиков ХАМАС, посчитав подобные меры "бесполезной тратой сил". Как указывает издание, в связи с тем, что подобные данные не поступали, еще в три часа ночи 7 октября по местному времени спецслужбы не могли точно объяснить непривычную активность боевиков в секторе Газа, которую восприняли как очередные учения.

Затем, как передает газета, у спецслужб возникла теория, что ХАМАС может попытаться совершить небольшую атаку на Израиль, в связи с чем власти приказали разместить на южной границе Израиля контртеррористическое подразделение. Однако вплоть до начала нападения никто не верил, что ситуация может зайти так далеко, сообщили NYT израильские военные. Таким образом, страна с "самым мощным военным потенциалом на Ближнем Востоке" не только недооценила масштабы нападения, но и "провалила работу по сбору разведданных из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС удастся сдержать".

На основе данных, полученных журналистами в ходе общения с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками, газета пришла к выводу, что к ошибке Израиля привели еще несколько факторов. Представители спецслужб в течение нескольких месяцев, как утверждает NYT, предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что его политический курс ослабляет страну и придает уверенность ее противникам. В то же время разведведомства неверно предсказывали атаку боевиков из сектора Газа на Израиль, считая более вероятным вариантом нападки арабов на израильтян на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, Израиль долгое время верил, что наибольшая угроза еврейскому государству исходит от Ирана и якобы связанных с ним группировок, и еще в сентябре некоторые чиновники сообщали NYT, что ожидают с их стороны нападение в ближайшие месяцы или даже недели. Помимо этого, указывает газета, американские спецслужбы в последние годы перестали помогать Израилю со сбором данных о ХАМАС и его планах, поскольку были убеждены, что Израиль сможет справиться с этим сам.

Еще 24 июля, как сообщили собеседники издания, высокопоставленные израильские военные предупредили законодателей еврейского государства о возможной опасности, поскольку, по их данным, один из руководителей ливанской шиитской группировки "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал боевиков готовиться "к большой войне". Однако правительственные круги Израиля не уделили этим предупреждениям внимания. Нетаньяху рассматривал ХАМАС как региональную силу, которая способна уравновесить претензии Палестинской национальной администрации, и не видел в радикалах глобальной угрозы, подобной "Хезболлах" или Исламскому государству (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Американские власти, в свою очередь, согласно источникам NYT, даже планировали с помощью палестинских боевиков собирать информацию о деятельности других группировок в регионе.