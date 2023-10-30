Белоруссия и Россия проводят консультации по проекту Концепции безопасности СГ

Документ, как ожидается, представят Высшему госсовету Союзного государства в 2024 году

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Подготовку проекта Концепции безопасности Союзного государства (СГ) обсуждают на консультациях между аппаратами Советов безопасности Белоруссии и РФ в Москве 30-31 октября. Об этом сообщила агентство БелТА со ссылкой на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.

"В повестке дня - совместная работа по подготовке проекта Концепции безопасности Союзного государства, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что белорусскую сторону возглавляет заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский. В ходе визита проведена встреча с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Сергеем Вахруковым.

В ходе консультаций стороны подчеркнули важность совместной работы по противодействию современным вызовам и угрозам "на фоне дальнейшего обострения военно-политической ситуации вокруг Беларуси и России".

26 октября в пресс-службе аппарата российского Совбеза сообщили, что представители Советов безопасности Белоруссии и России проинформировали депутатов Парламентского собрания Союза Белоруссии и России о работе над проектом Концепции безопасности СГ. Проект концепции является основой для формирования согласованной политики двух стран в сфере обеспечения безопасности СГ, взаимосвязи их национальной безопасности и социально-экономического развития, уважения суверенитета государств. Документ включает описание международной обстановки и роли СГ в современном мире, определяет общие стратегические интересы, потенциал интеграционного сближения, приоритетные направления обеспечения безопасности и механизмы ее обеспечения. Ожидается, что Концепция безопасности Союзного государства будет представлена Высшему госсовету СГ в 2024 году.