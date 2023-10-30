30 октября, 15:59 Палестино-израильский конфликт В ХАМАС заявили, что сектор Газа продолжит сопротивление наземному вторжению Израиля

По словам представителя руководства ХАМАС Гази Хамада, государство и армия Израиля "не смогли добиться каких-либо военных или политических результатов с момента начала войны"