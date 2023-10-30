В ХАМАС заявили, что сектор Газа продолжит сопротивление наземному вторжению Израиля

РАБАТ, 30 октября. /ТАСС/. Представитель руководства палестинского исламистского движения ХАМАС Гази Хамад заверил в понедельник, что сектор Газа продолжит сопротивляться наземному вторжению Израиля.
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"Государство и армия Израиля не смогли добиться каких-либо военных или политических результатов с момента начала войны. Сектор Газа будет продолжать сопротивляться наземному вторжению Израиля", - цитирует его телеканал Al Arabiya.