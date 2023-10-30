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обновлено 30 октября, 18:19
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху на вопрос о возможной отставке ответил, что хочет "отправить в отставку" ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Abir Sultan/ Pool Photo via AP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Abir Sultan/ Pool Photo via AP

Премьер-министр Израиля заявил, что он полностью сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на вечерней пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о возможности своей отставки, подчеркнув, что сейчас он полностью сосредоточен на проведении военной операции в секторе Газа против радикальной палестинской организации ХАМАС.

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"Единственные, кого я намерен "отправить в отставку", - это ХАМАС. Мы "отправим их в отставку", на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну", - сказал глава правительства, отвечая на вопрос о том, рассматривал ли он возможность ухода со своей должности в свете падения популярности нынешнего кабинета. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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