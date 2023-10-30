Оппозиция во Франции не смогла собрать большинство голосов для выражения недоверия кабмину

Голосование стало уже 22-й попыткой отправить в отставку правительство

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Оппозиционные партии в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) не смогли набрать большинство голосов для вотума недоверия правительству страны. Трансляция заседания велась на сайте палаты.

Голосование стало уже 22-й попыткой отправить в отставку кабинет, не имеющий собственного большинства в парламенте. Действия оппозиции стали ответом на очередное применение премьер-министром Элизабет Борн статьи 49.3 Конституции Франции, которая позволяет правительству принимать законы в обход парламента. На этот раз Борн воспользовалась такой возможностью, чтобы принять закон о бюджете социального страхования страны на 2024 год.

За время своих полномочий правительство Борн, находящееся у власти с мая 2022 года, пережило уже 22 голосования в парламенте об объявлении ему недоверия. Для принятия вотума необходимо, чтобы его поддержали 287 депутатов. Между тем, по подсчетам телеканала BFMTV, в распоряжении оппозиции пока не более 260 голосов.

Историки напоминают, что за всю эпоху Пятой республики, политические устои которой были сформулированы в середине прошлого столетия генералом Шарлем де Голлем, лишь один вотум недоверия привел к отставке правительства.

Так, 5 октября 1962 года депутаты, выступавшие против процедуры избрания главы государства прямым голосованием, смогли мобилизовать необходимое число коллег в поддержку предложения об объявлении недоверия правительству. В итоге кабинет Жоржа Помпиду подал в отставку. Палата была затем распущена, менее чем через два месяца прошли новые выборы, на которых большинство голосов получили сторонники президента. После этого де Голль вновь назначил Помпиду главой правительства.