Парламент Черногории избрал на пост председателя Андрию Мандича

За него проголосовали 49 депутатов, голосов против не было

БЕЛГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Парламент Черногории избрал в ходе голосования на пост председателя одного из лидеров бывшей оппозиционной коалиции "Демократический фронт" Андрию Мандича.

"В ящике для голосования было обнаружено 49 бюллетеней, действительных бюллетеней. Недействительных бюллетеней - ноль. За предложенного кандидата Андрию Мандича на пост председателя парламента проголосовали 49 депутатов, голосов против не было. Таким образом, в соответствии с результатами голосования, заключаем, что решение принято и Андрия Мандич избран председателем Скупщины", - сообщил президиум по итогам тайного голосования.

Парламентские выборы в Черногории состоялись 11 июня. Движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов и социального обеспечения Милойко Спаичем получило 24 из 81 места в Скупщине (однопалатном парламенте), на втором месте - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем с 21 местом, на третьем - коалиция "За будущее Черногории" с 13 местами.