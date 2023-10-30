Госдеп прокомментировал призыв исключить Анкару из НАТО

Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, США считают республику продуктивным членом альянса

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Турцию продуктивным участником Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя призывы к исключению Анкары из Североатлантического альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС и критику Израиля, которые прозвучали из уст некотрых американских законодателей.

"Это, разумеется, не первый раз, когда мы не соглашаемся с руководством Турции. Однако мы все еще считаем их продуктивным и полезным членом НАТО. И мы продолжим работать с ними по вопросам, по которым согласны. А также ясно давать им понять, когда между нами имеются разногласия", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Выступая на митинге 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уже работает "над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". Он также назвал еврейское государство оккупантом, действующим как группировка. При этом движение ХАМАС, по мнению Эрдогана, не является террористической организацией.