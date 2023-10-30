В Судане освободили 64 солдата армии республики, удерживавшихся спецназом

Как заявил глава делегации Международного комитета Красного Креста в Судане Пьер Дорбс, "главная цель МККК состоит в том, чтобы гарантировать, что любая операция по освобождению служит наилучшим интересам задержанных"

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал содействие освобождению 64 военнослужащих армии Судана, которые удерживались противоборствующей стороной конфликта - суданскими силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщила штаб-квартира МККК в Женеве.

"Международный комитет Красного Креста в понедельник оказал содействие освобождению 64 задержанных, принадлежащих к суданским вооруженным силам, которые удерживались силами быстрого реагирования", - отметили в штаб-квартире.

Как заявил глава делегации МККК в Судане Пьер Дорбс, "главная цель МККК состоит в том, чтобы гарантировать, что любая операция по освобождению служит наилучшим интересам задержанных, таким как содействие их воссоединению с семьями". "Мы готовы выступать в качестве нейтрального посредника для освобождения большего числа задержанных", - заверил он.

В Красном Кресте пояснили, что МККК "не ведет переговоров и не влияет на решение о том, кто обретает свободу или когда происходит освобождение, а также не раскрывает личности задержанных". "Эти решения принимаются на независимой основе воюющими сторонами", - отметили в штаб-квартире, добавив, что с начала конфликта в Судане, вспыхнувшего в апреле, МККК оказал содействие "освобождению и перевозке 292 задержанных".