США назвали Турцию важным союзником по НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон не обязан соглашаться со всем, что говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не ассоциирует себя с высказываниями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Израиля и палестинского движения ХАМАС, но продолжает считать Анкару важным союзником по НАТО. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы сохраняем за президентом Эрдоганом право самому комментировать свои высказывания. Нам необязательно соглашаться со всем, что он говорит по любому вопросу, чтобы придерживаться того факта, что он является важным союзником по НАТО", - заявил Кирби, подчеркнув, что президент Турции внес положительный вклад, в частности, в реализацию черноморской зерновой инициативы.

"Но мы не ассоциируем себя с этими высказываниями", - подчеркнул представитель Белого дома.

Выступая на митинге 28 октября, Эрдоган заявил, что уже работает "над тем, чтобы объявить Израиль военным преступником". Он также назвал еврейское государство оккупантом, действующим как группировка. При этом движение ХАМАС, по мнению Эрдогана, не является террористической организацией.