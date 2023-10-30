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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху назвал войну Израиля с ХАМАС поворотным моментом для всего мира

Премьер-министр еврейского государства выразил уверенность в том, что его страна победит в этом противостоянии

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Военное противостояние между Израилем и палестинской радикальной организацией ХАМАС в секторе Газа становится поворотным моментом для всего мира. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Это поворотный момент, поворотный момент для лидеров и наций. Настало время всем нам решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и перспектив, или сдаться тирании и террору. Будьте уверены, Израиль будет сражаться", - сказал он на пресс-конференции, выразив убежденность в том, что его страна одержит верх в этом противостоянии.

Нетаньяху также выразил мнение, что ХАМАС "является частью оси зла, которую сформировал Иран, оси террора, которая вооружает, обучает и финансирует ХАМАС в Газе, [шиитскую организацию] "Хезболлах" в Ливане, хуситов в Йемене и других террористических сателлитов на Ближнем Востоке и за его пределами". "Борясь с ХАМАС и иранской осью террора, Израиль борется с врагами самой цивилизации. Победа над этими врагами начинается с моральной ясности. Она начинается с осознания разницы между добром и злом, между правильным и неправильным", - полагает израильский премьер. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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