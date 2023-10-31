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Палестино-израильский конфликт

Премьер Италии заявила о стремлении избежать расширения ближневосточного конфликта

Джорджа Мелони отметила, что республика готова внести вклад в обеспечение безопасности в регионе

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Джорджа Мелони обсудила по телефону события на Ближнем Востоке с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

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По мнению Мелони, "Ирак играет решающую роль в том, чтобы не дать конфликту разрастись по всему региону". "Премьер-министр подтвердила готовность Италии внести свой вклад в обеспечение безопасности в регионе, привлекая все заинтересованные стороны, чтобы избежать расширения конфликта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Мелони "проинформировала своего собеседника об итальянской гуманитарной помощи, прибывшей сегодня в Египет для поддержки гражданского населения Газы". "Лидеры двух стран подчеркнули важность сохранения координации действий в ближайшие недели", - указывается в сообщении.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Италия отправила самолет с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Он пояснил, что груз будет сначала доставлен в Египет, а потом в анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах". 

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