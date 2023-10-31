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Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта

В заложниках у ХАМАС находятся еще 238 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил в понедельник о 315 погибших военнослужащих и 238 заложниках, все еще удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

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"К настоящему времени мы проинформировали семьи 315 погибших солдат Армии обороны Израиля и семьи 238 заложников, включая младенцев, детей, женщин, стариков и раненых, которые удерживаются совершающей преступления организацией", - говорится в опубликованном на сайте армейской пресс-службы заявлении. 

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