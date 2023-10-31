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Палестино-израильский конфликт

Постпред Израиля пообещал носить желтую звезду до тех пор, пока СБ ООН не осудит ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Денис Акишев/ ТАСС
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан
© Денис Акишев/ ТАСС

По мнению Гилада Эрдана, некоторые члены Совбеза организации "ничему не научились за прошедшие 80 лет"

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду и пообещал не снимать ее до тех пор, пока этот орган всемирной организации не осудит действия радикального палестинского движения ХАМАС. Подобные пятиконечные звезды нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.

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"Некоторые члены [СБ ООН] ничему не научились за прошедшие 80 лет, некоторые из вас забыли, почему появилась эта организация. Я напомню вам. Начиная с сегодняшнего дня всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить звезды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - заявил дипломат. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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