Постпред Израиля пообещал носить желтую звезду до тех пор, пока СБ ООН не осудит ХАМАС

По мнению Гилада Эрдана, некоторые члены Совбеза организации "ничему не научились за прошедшие 80 лет"

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду и пообещал не снимать ее до тех пор, пока этот орган всемирной организации не осудит действия радикального палестинского движения ХАМАС. Подобные пятиконечные звезды нацисты обязывали носить евреев в период Холокоста.

"Некоторые члены [СБ ООН] ничему не научились за прошедшие 80 лет, некоторые из вас забыли, почему появилась эта организация. Я напомню вам. Начиная с сегодняшнего дня всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить звезды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников", - заявил дипломат.