В канцелярии Нетаньяху подтвердили ликвидацию 20 террористов при ударе БПЛА в Газе

По словам официального представителя канцелярии Ариэля Бульштейна, наземные операции еврейского государства продолжают расширяться

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков ХАМАС убиты в результате удара израильского беспилотника по зданию в секторе Газа, подтвердил представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ариэль Бульштейн.

"Наземные операции в секторе Газа продолжают расширяться. <...> Израильский беспилотник атаковал боевую позицию ХАМАС, располагавшуюся в здании. 20 террористов, находившихся там, были убиты", - заявил Бульштейн.

Днем ранее об ударе беспилотника и ликвидации боевиков сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля.