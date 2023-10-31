31 октября, 07:01,
обновлено 31 октября, 07:15
Палестино-израильский конфликт

В канцелярии Нетаньяху подтвердили ликвидацию 20 террористов при ударе БПЛА в Газе

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

По словам официального представителя канцелярии Ариэля Бульштейна, наземные операции еврейского государства продолжают расширяться

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков ХАМАС убиты в результате удара израильского беспилотника по зданию в секторе Газа, подтвердил представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ариэль Бульштейн.

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"Наземные операции в секторе Газа продолжают расширяться. <...> Израильский беспилотник атаковал боевую позицию ХАМАС, располагавшуюся в здании. 20 террористов, находившихся там, были убиты", - заявил Бульштейн.

Днем ранее об ударе беспилотника и ликвидации боевиков сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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