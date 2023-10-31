В канцелярии Нетаньяху подтвердили ликвидацию 20 террористов при ударе БПЛА в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 боевиков ХАМАС убиты в результате удара израильского беспилотника по зданию в секторе Газа, подтвердил представитель канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Ариэль Бульштейн.
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"Наземные операции в секторе Газа продолжают расширяться. <...> Израильский беспилотник атаковал боевую позицию ХАМАС, располагавшуюся в здании. 20 террористов, находившихся там, были убиты", - заявил Бульштейн.
Днем ранее об ударе беспилотника и ликвидации боевиков сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля.