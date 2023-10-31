МИД Канады призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке договориться о вывозе иностранцев

По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, более 400 канадцев находится в секторе Газа

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала все стороны палестино-израильского конфликта заключить соглашение, позволяющее вывезти иностранных граждан, в том числе заложников, из зоны боевых действий. С таким предложением она выступила в Торонто на встрече с представителями деловых кругов.

"Необходимо соглашение между всеми сторонами о том, чтобы вывезти иностранных граждан, включая канадцев, освободить всех заложников и обеспечить поставки продовольствия, топлива и воды в Газу", - указала глава канадского МИД, ее слова приводит газета The Globe and Mail. По словам министра, в секторе Газа находится более 400 канадцев. "Как правительство мы обязаны обеспечить их безопасность. И вот почему нам нужны гуманитарные паузы, гуманитарное перемирие в Газе", - добавила Жоли. Она также отметила, что на протяжении последних трех недель находилась в тесном контакте с Катаром, Израилем, Египтом и США, работая над возможными способами вывоза граждан из зоны конфликта.

В публикации говорится, что Канада поддерживает связь с 460 канадцами, которые проживают в Газе и попросили власти о помощи. Двое канадцев, по данным внешнеполитического ведомства, находятся в заложниках.

Как отмечает издание Politico, ранее Канада воздержалась от поддержки резолюции Генеральной ассамблеи ООН, призывающей к прекращению огня с гуманитарными целями, что, по версии газеты, свидетельствует о непоследовательности внешней политики страны.