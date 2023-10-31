ХАМАС сообщило о бое с израильскими военными

По данным палестинской группировки, боестолкновения происходят на северо-западе сектора Газа

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Члены боевого крыла палестинского радикального движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - вступили в боестолкновение с военнослужащими армии Израиля на северо-западе Газы.

"Бойцы [Бригады Иззэддина] аль-Кассама" в настоящее время ведут бой с силами противника, проникшими на северо-запад Газы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Вместе с этим боевое крыло ХАМАС подтвердило, что бойцы группировки поразили две бронемашины ВС Израиля с помощью снарядов "Аль-Ясин-105". В результате погиб один израильский военный, утверждают "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

Во вторник группировка сообщила об уничтожении израильского бронетранспортера в районе кибуца Эрез на границе с сектором Газа. Ранее бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" нанесли удар по трем другим израильским бронетранспортерам в северных областях анклава.