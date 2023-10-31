31 октября, 10:09,
обновлено 31 октября, 10:21
Палестино-израильский конфликт

Израиль сообщил, что 80 грузовиков с помощью для Газы проходят проверку перед КПП "Рафах"

Они везут медикаменты, продовольствие и воду

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой проходят проверку перед въездом в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщило в соцсети X (ранее Twitter) Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

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"Крупнейшая партия помощи с начала военных действий [7 октября]: 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой начали проходить проверку при подготовке к въезду в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в заявлении.

30 октября МИД Израиля сообщил в соцсети X, что гуманитарная помощь в сектор Газа была доставлена за последние восемь дней на 108 грузовиках. В ведомстве отметили, что в состав передаваемых грузов включены вода, продовольствие и медикаменты.

По данным управления на вечер понедельника, за последние 10 дней в сектор Газа через "Рафах" проехал 171 грузовик с гуманитарной помощью, включая 39 машин за 30 октября. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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