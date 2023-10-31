Власти Таиланда выплатят по $1,4 тыс. возвращающимся из Израиля гражданам

Премьер королевства Сеттха Тхависин, указал, что некоторые таиландцы неохотно покидали зону конфликта из-за финансовых проблем

БАНГКОК, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда согласовало компенсационную выплату в размере 50 тыс. батов ($1,4 тыс.) для таиландских граждан, которые самостоятельно возвращаются из Израиля. Об этом сообщила газета The Nation.

Таким образом, таиландские власти рассчитывают убедить большее число граждан вернуться на родину в связи с обострением палестино-израильского конфликта, которым по возвращении также будут доступны кредиты под низкий процент на сумму до 150 тыс. батов ($4,2 тыс.). "Я подтверждаю позицию правительства, что оно хочет возвращения наших людей", - сказал премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, указав, что некоторые таиландцы неохотно покидали Израиль из-за финансовых проблем.

Власти Таиланда эвакуировали почти 7,5 тыс. граждан страны из Израиля, которые изъявили желание покинуть еврейское государство в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Согласно данным МИД королевства, в результате вылазки боевиков радикального движения ХАМАС погибли 32 таиландца, 19 получили ранения, 22 были похищены. В еврейском государстве до начала боевых действий находились около 30 тыс. граждан Таиланда, более 8 тыс. из них пожелали эвакуироваться.

Премьер Таиланда Сеттха Тхависин 28 октября призвал сограждан срочно покинуть Израиль из-за возможности распространения боевых действий после того, как Армия обороны Израиля активизировала свои наземные операции в секторе Газа. Глава правительства также обратился к родственникам таиландских рабочих, которые все еще находятся в Израиле, и попросил убедить их вернуться на родину.