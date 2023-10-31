В Малайзии заявили, что в рамках АСЕАН обсудят вопрос отправки миротворцев в Палестину

Главы Минобороны Мохамад Хасан отметил, что страна всегда была привержена оказанию поддержки в установлении всеобщего мира под знаменем ООН

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны Малайзии Мохамад Хасан заявил, что главы Минобороны стран АСЕАН поднимут вопрос отправки миротворцев в Палестину. Об этом сообщило агентство Bernama.

По его информации, глава Минобороны Малайзии заявил, что поднимет вопросы, связанные с Палестиной, на встрече министров обороны стран АСЕАН на следующей неделе. "Мы хотим услышать голос АСЕАН, потому что мы убеждены в центральной роли АСЕАН. Нужно, чтобы все страны АСЕАН согласились, чтобы мы отправили в Палестину войска под знаменем ООН", - приводит агентство слова Мохамада Хасана. "Хотя на данный момент решение по этому вопросу (отправки миротворцев - прим. ТАСС) со стороны ООН еще не принято, мы готовы, и Минобороны внимательно следит за происходящим в Палестине и сотрудничает с МИД", - заявил он. "Поэтому, если правительство скажет отправить войска в Палестину, мы это сделаем, потому что любое решение по этому вопросу зависит не от Минобороны, а скорее от МИД", - отметил Мохамад Хасан.

Главы Минобороны подчеркнул, что Малайзия всегда была привержена оказанию поддержки в установлении всеобщего мира под знаменем ООН, отмечает Bernama.