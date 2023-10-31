Глава Еврокомиссии: Черногория должна преодолеть последнюю милю на пути в ЕС

Страна может вступить в Евросоюз до 2030 года, сказала Урсула фон дер Ляйен

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Черногория демонстрирует готовность к вступлению в Евросоюз и может стать его членом до 2030 года. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе своего визита в Подгорицу.

"Да, необходимости ждать нет. Черногория, как я уже сказала, является лидером и должна преодолеть последнюю милю. Необходима политическая воля, которую мы уверенно наблюдаем на политической сцене. Если вы выполните условия, мы не будем привязываться к дате, нет какого-либо календаря процесса вступления. Важно проведение реформ и прогресс в части выполнения всех критериев, которые должны быть выполнены для того, чтобы вы стали частью ЕС. Я призываю Черногорию пройти эту милю как можно скорее, и двери будут открыты", - отметила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов о возможности вступления Черногории в ЕС до 2030 года.

Президент Сербии Александар Вучич ранее выразил сомнение в том, что Европейский союз может увеличить количество членов к 2030 году, как об этом ранее заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель. Глава государства отмечал, что такие планы являются слишком амбициозными и он "не уверен, что это случится".

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Бледе председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.