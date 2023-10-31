В Таиланде утвердили указ о безвизовом режиме для граждан России на 90 дней

В генконсульстве РФ в Пхукете отметили, что мера действует в одностороннем порядке

БАНГКОК, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил указ министерства внутренних дел об увеличении срока безвизового пребывания граждан России в королевстве с 30 до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

Как сообщило генконсульство России в Пхукете, эта временная мера была утверждена премьер-министром Таиланда в одностороннем порядке. "В течение указанного периода при пересечении границы в паспорта россиян, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы. Возможности продлить срок пребывания либо оформить визу, например учебную, рабочую и другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено. При этом порядок оформления виз различных типов в консульских учреждениях Таиланда за рубежом для россиян остается без изменений", - пояснило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

Тхависин по итогам заседания правительства 16 октября объявил о решении продлить безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры. В протоколе заседания таиландского кабмина говорилось, что продление срока безвизового пребывания для россиян отвечает "интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Российской Федерацией".

С начала года королевство посетили более 22 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,6 млн. На втором месте оказался Китай (2,8 млн), на третьем - Южная Корея (1,3 млн), на четвертом - Индия (1,29 млн), на пятом - Россия (1,089 млн). В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.