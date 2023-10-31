Финляндия и КНР выясняют роль китайского судна в повреждении Balticconnector

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что в течение следующих дней будут представлены первые результаты сотрудничества

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Финляндия связалась с властями КНР для выяснения роли китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении трубопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил журналистам в Осло.

"Мы открыли дипломатические каналы взаимодействия с КНР и связались с китайскими властями. Они заверили, что готовы сотрудничать", - приводит его слова агентство Reuters . Орпо также отметил, что совместная работа Финляндии и Китая уже началась, в течение следующих дней будут представлены первые результаты сотрудничества. "Но пока мы должны запастись терпением. Необходимо составить ясную картину произошедшего, прежде чем делать выводы", - подчеркнул финский премьер-министр. Китайская сторона, как отмечает Reuters, обещала предоставить необходимую информацию в соответствии с международным правом.

Финский оператор газопровода Gasgrid, передает агентство, сообщил во вторник, что завершил проверку Balticconnector и не нашел никаких других повреждений, кроме зафиксированных изначально.

Ранее, как отмечает агентство, финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector. Однако пока непонятно, являлись его действия преднамеренными или имела место случайность. Reuters напоминает, что якорь, вероятно, принадлежащий этому судну, был найден недалеко от места утечки. Предположительно, он мог зацепить трубопровод и привести к повреждению инфраструктуры.

23 октября Reuters со ссылкой на неназванного представителя МИД Эстонии сообщил, что прибалтийская республика также связалась с представителями Китая для совместного расследования повреждения трубопровода и телекоммуникационных кабелей.