В Норвегии считают, что Израиль мог нарушить нормы гуманитарного права в Газе

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что свидетельствами служат спутниковые снимки, на которых запечатлены районы, подвергшиеся бомбардировкам

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Израиль мог нарушить нормы международного гуманитарного права в ходе бомбардировок сектора Газа. Об этом, как сообщило агентство Reuters, заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Мы уверены, что имели место прецеденты, когда пропорциональность [применения силы] и [принцип] отделения [комбатантов от гражданских лиц] не соблюдались в полной мере", - сказал министр. Он добавил, что свидетельствами нарушения международного гуманитарного права служат спутниковые снимки, на которых запечатлены районы, подвергшиеся бомбардировкам, а также разрушенные дома и медицинские учреждения со следами атак. "То, что мы наблюдаем в Газе, - это ужасно драматичная гуманитарная ситуация. <...> Это важно не только с юридической точки зрения, это важно еще и потому, что придет время, когда нам придется искать политические решения. <...> Нам нужно вернуться к ключевому вопросу: что делать с палестино-израильским конфликтом", - указал Эйде.

Как отмечает агентство, в 1992-1993 годах Норвегия выступала в качестве посредника в ходе переговоров между правительством Израиля и Организацией освобождения Палестины. Они привели к подписанию соглашений в Осло в 1993 году.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили ряд соглашений (известны как "Осло-1" и "Осло -2"), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление - была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 году в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа и некоторых районов Западного берега были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армии. После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС, которая не признает соглашения Осло и декларируют целью уничтожение Израиля.