СМИ: в сектор Газа с 27 октября вошли более 20 тыс. израильских военных

По данным портала Axios, в сектор Газа вошли по меньшей мере две бронетанковые и пехотные дивизии армии Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Более 20 тыс. израильских военнослужащих вошли в сектор Газа с момента расширения наземной операции 27 октября. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его информации, в сектор Газа вошли по меньшей мере две бронетанковые и пехотные дивизии армии Израиля. Портал также сообщает, что ЦАХАЛ использует источники информации в Газе, чтобы найти и освободить заложников. Большинство перестрелок пока что происходили за пределами города Газа, отмечает Axios.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. 27 октября представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.